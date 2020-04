Anträge auf Übernahme der Schülerbeförderungskosten jetzt beantragen

Das Schulamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt bearbeitet wie gewohnt zeitnah die Anträge auf Übernahme der Schülerbeförderungskosten. Derzeit wird die nötige Bestätigung der Schule für die Antragstellenden arrangiert.

Die Anträge können per E-Mail an schulamt [at] darmstadt [dot] de, per Fax 06151 13-2918 oder über den Briefkasten des Schulamts in der Mina-Rees-Straße 12 abgegeben werden. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiterinnen des Schulamts zu den gewohnten Sprechzeiten Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Mittwoch von 14 von 16 Uhr unter 06151 13-3711 und 13-4062 zur Verfügung.