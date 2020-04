Brand in einem Recyclingbetrieb in Arheilgen

Am Montag (20.04.2020) wurde die Feuerwehr Darmstadt um 22:25 Uhr zu einem Feuer in einem Recyclingbetrieb im Industriegebiet Arheilgen alarmiert. Dort brannte eine größere Menge Sperrmüll. Nachdem der Brand unter Kontrolle gebracht werden konnte, wurde zusammen mit dem Betreiber mittels mehrerer Bagger der Sperrmüll auseinander gezogen, um verbliebene Brandnester abzulöschen. Durch die Menge des Sperrmülls dauerten diese Arbeiten mehrere Stunden. Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr die Feuerwehren Darmstadt-Arheilgen und die Feuerwehr-Innenstadt. Zur Schadenshöhe, etwa an Gebäuden innerhalb des Betriebes, können keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache wird vom K10 des Polizeipräsidiums Südhessen übernommen.

Quelle: Feuerwehr Darmstadt