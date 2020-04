Mehrere Covid-19-Getestete im Altenwohnheim St. Josef / Enge Abstimmung von Gesundheitsamt und Heimleitung

Im Darmstädter Altenwohnheim St. Josef sind am Wochenende (18. / 19.04.20) 18 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Dies hat das Gesundheitsamt bekanntgegeben. Alle Getesteten zeigen bislang keine Krankheitssymptome. Außerdem wurde das Virus bei vier Mitarbeitenden nachgewiesen; sie befinden sich in häuslicher Isolierung. Alle Hygiene- und Schutzmaßnahmen werden in enger Abstimmung zwischen Gesundheitsamt und Heimleitung getroffen.

Wie in anderen Altenheimen waren auch in St. Josef zuvor vereinzelt Covid-19-Erkrankungen aufgetreten; von denen einige noch stationär in Kliniken behandelt werden. Im Hinblick auf eine mögliche Häufung der Fälle in St. Josef hatte das Gesundheitsamt vorsorglich die Testung aller Bewohner und Bewohnerinnen der Einrichtung veranlasst.

Eine 85-Jährige Bewohnerin von St. Josef, die sich mit Vorerkrankungen bereits im Krankenhaus befand, ist am Freitag, 17. April 2020, verstorben.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt