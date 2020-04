Übersicht verloren – Polizei eskortiert Seniorin zur Bank

Die Übersicht über ihre Bargeldreserven hat wohl am Dienstag (14.04.20) eine ältere Dame in Darmstadt verloren. Entrüstet meldete sich die Seniorin beim 1. Polizeirevier und teilte mit, dass ein sechsstelliger Geldbetrag, der aus einem Hausverkauf stammt, offensichtlich gestohlen wurde. Gemeinsam mit den Ordnungshütern begab sich die Frau in ihrer Wohnung auf Spurensuche und wurde belohnt. Das Geld wurde gefunden. Der Aufbewahrungsort war der Dame wohl entfallen. Nach dem Schreck und der Aufregung brachte sie ihre Bargeldreserven mit der Polizeieskorte sicher zur Bank.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen