Kranichstein: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Aus bislang noch unbekannter Ursache entstand am Mittwoch (08.04.20) kurz nach 18.00 Uhr ein Brand in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Grundstraße. Die dort gelagerten Gegenstände sowie die in dem Kellerbereich installierte Elektrik wurden dabei völlig zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR an Inventar und Gebäude. Von den im Haus gemeldeten 130 Bewohnern wurde ein 8-jähriges Kind vorsorglich, aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung, in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf die Brandursache liegen derzeit nicht vor.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen