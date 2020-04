39-Jähriger bei Einbruch auf frischer Tat ertappt – Alkohol und Zigaretten geklaut

Dank aufmerksamer Zeugen ist es Streifenbeamten des 1. Polizeireviers in Darmstadt am späten Mittwochabend (08.04.20) gelungen, einen 39 Jahre alten Mann auf frischer Tat bei einem Einbruch in einen Kiosk zu ertappen und festzunehmen. Gegen 23 Uhr waren die Beamten alarmiert worden, als der Beschuldigte dabei beobachtet wurde, wie er sich gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum des Kiosks am Ernst-Ludwigs-Platz verschafft hatte, um Alkohol und Zigaretten zu entwenden. Weil die Zeugen folgerichtig reagierten und die Ordnungshüter unmittelbar verständigten, klickten die Handschellen bei dem Tatverdächtigen noch am Ort des Geschehens. Der 39-Jährige musste die Beamten mit zur Wache begleiten, wo er die restliche Nacht in einer Zelle verbrachte. Mit den weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen ist nun die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt betraut. Aktuell prüfen die Polizisten, gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft in Darmstadt, ob der Beschuldigte einem Haftrichter vorgeführt wird.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen