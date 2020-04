Baumarbeiten in der Klappacher Straße

Am 6. und 7. April 2020 wird die HEAG mobilo in der Klappacher Straße mehrere Bäume fällen oder umsetzen. Acht Bäume können nicht erhalten werden, sechs weitere werden an einen neuen Standort in unmittelbarer Nähe versetzt. Die Baumarbeiten sind notwendige Maßnahmen, um am Standort Böllenfalltor eine neue Ladeinfrastruktur für Elektrobusse zu schaffen. Die Arbeiten erfolgen mit Genehmigung der Wissenschaftsstadt Darmstadt.