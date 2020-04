Linien WE1, WE2, WE3, WE4: Haltestellen in Weiterstadt entfallen wegen Wasserrohrbruch

Wegen eines Wasserrohrbruchs in der Darmstädter Straße fahren die Linien WE1, WE2, WE3 und WE4 bis einschließlich Freitag (03.04.20) in Weiterstadt eine Umleitung. Die Haltestellen „Otto-Wels-Straße“ und „Wilhelm-Leuschner-Platz“ entfallen in beide Fahrtrichtungen, die Haltestelle „Sudetenstraße“ nur in Richtung Weiterstadt Hallenbad.