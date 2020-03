Covid-19-Pandemie: Todesfall in Darmstadt – Schwere Vorerkrankungen

Nach Informationen des Gesundheitsamts ist in der Nacht zum Dienstag erstmals in Darmstadt ein positiv auf das Covid-19-Virus getesteter Patient gestorben. Dies teilte am Dienstag (24. März 2020) die Wissenschaftsstadt Darmstadt mit. Es handelt sich um einen 89-jährigen Mann, der am Montag mit schweren Vorerkrankungen in ein Darmstädter Krankenhaus eingeliefert worden war.