Geburten in 2019 im Klinikum Darmstadt und Marinehospital

In den Kreißsälen der Klinikum Darmstadt GmbH sind 2019 bei 2.226 Geburten 2.318 Babys auf die Welt gekommen. Die Hebammen haben somit im vergangenen Jahr auch 92 Zwillingsgeburten begleitet, Drillingsgeburten gab es keine. Bis Juni 2019 sind im Marinehospital 326 Babys auf die Welt gekommen. Im Sommer hatte die Klinikum Darmstadt GmbH die Geburten an den Standort der Geburtsklinik in der Grafenstraße verlegt. Seitdem übernimmt das kommunale Krankenhaus mit drei neu geschaffenen Kreißsälen noch mehr Verantwortung in der Daseinsvorsorge für die Region.

In 2019 sind im Klinikum mehr Jungs (1.026) auf die Welt gekommen, als Mädchen (966). 29 Kinder wurden mit einem Geburtsgewicht unter 1.000 Gramm, 1.855 Kinder mit mindestens 2.000 Gramm geboren, so die Zahlen des hauseigenen Geburtenbuchs. Der geburtsstärkste Monat war der September.

Der stadtweite Geburtenrückgang von 4.323 Geburten in 2018 auf 3.981 neue Erdenbürger laut Geburtenregister des Darmstädter Standesamtes macht sich auch in der in der Bilanz der Geburtshilfe des Klinikums bemerkbar: sie konnte die Geburtenzahl nur leicht um 7,26 % im Vergleich zum Vorjahr erhöhen.

Quelle: Klinikum Darmstadt GmbH