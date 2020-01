Wissenschaftsstadt Darmstadt verlost 100 Freikarten für städtischen Neujahrsempfang 2020

Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz in der Wissenschaftsstadt Darmstadt können sich am Mittwoch, 08. Januar 2020, von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 06151/13-2316 oder per Mail an repraesentationen [at] darmstadt [dot] de um 100 Freikarten für den städtischen Neujahrsempfang mit Oberbürgermeister Jochen Partsch am Sonntag, 19. Januar 2020, um 11 Uhr im Wissenschafts- und Kongresszentrum darmstadtium bewerben. Da die Karten jeweils paarweise vergeben werden, entscheidet bei mehr als 50 Interessierten das Los. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten dann eine Einladung per Post. Absagen werden keine erteilt.

Das Programm des Neujahrsempfangs 2020 sieht neben der Ansprache von Oberbürgermeister Jochen Partsch noch Musikdarbietungen vor. Übergeordnetes Thema des Neujahrempfangs ist die Thematik „Welterbe Mathildenhöhe“.