Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Freitag (20.12.19), gegen 10:30 Uhr, hat ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Darmstadt beim Ausfahren aus einem Schulgelände, in der Hilpertstraße, einen 49-jährigen Motorradfahrer aus Darmstadt übersehen und diesem die Vorfahrt genommen. Der Motorradfahrer konnte eine Kollision mit dem Fahrzeug nicht mehr verhindern und wurde von diesem mit der Fahrzeugfront erfasst. Der Motorradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Abklärung mit dem verständigten Rettungswagen ins Krankenhaus verlegt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Berufsfeuerwehr Darmstadt zum Einsatz kommen. Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich insgesamt auf ca. 7000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen