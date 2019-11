Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Am Sonntagabend (03.11.19) befuhr eine 52-jährige Frau mit ihrem Fahrrad den Marktplatz in Darmstadt. Im Bereich der Gleisanlage des öffentlichen Personen- und Nahverkehrs verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Bei dem Sturz wurde die Frau schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Unfallort musste zur medizinischen Erstversorgung der Frau kurzzeitig gesperrt werden. Der Straßenbahnverkehr wurde hierdurch kurzzeitig beeinträchtigt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen