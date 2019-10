Taxi fährt auf Verkehrsinsel

Am Abend des 30.10.2019, gegen 20:15 Uhr, kam es in der Kasinostraße in Darmstadt zu einem Verkehrsunfall.

Der 61-jährige Fahrer eines Taxis übersah eine im dortigen Bereich befindliche Verkehrsinsel samt Verkehrsschild und überfuhr diese so unglücklich, dass er mit seinem Fahrzeug darauf hängen blieb. Nur mit der tatkräftigen Hilfe mehrerer Passanten konnte die Taxe wieder von der Verkehrsinsel geschoben werden.

Am Taxi liefen etliche Liter Motoröl aus und verteilten sich auf der Straße, so dass ein größerer Einsatz der Berufsfeuerwehr Darmstadt nötig war. Die Kasinostraße war während der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten zeitweise gesperrt und nur in eine Richtung befahrbar.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen