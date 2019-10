Umweltfreundliches E-Fahrzeug für den Zoo Vivarium

Der Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen (EAD) der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat einen neuen Elektro-Pkw für den Zoo Vivarium in Betrieb genommen. Das neue E-Fahrzeug wird vorwiegend für Fahrten zur Futter- und Materialbeschaffung genutzt.

Die Inbetriebnahme des neuen Zoo-Fahrzeugs steht in Verbindung mit den Anstrengungen des EAD, den Anteil an Elektrofahrzeugen im städtischen und eigenen Fuhrpark zielstrebig auszubauen, um so zur Verbesserung der Luftqualität in Darmstadt beizutragen.

Das Layout für die Karosserie geht auf den Diplom-Designer Jörn Heilmann zurück. Das Aufbringen der Motive erfolgte durch ihn und die Teilnehmer seines Graffiti-Workshops, der am Umwelt- und Familientag des EAD stattfand.

Foto: Elektro-Fahrzeug © Wissenschaftsstadt Darmstadt / Zoo Vivarium

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt