Minderjährige an Haltestelle belästigt – Polizei nimmt 60-Jährigen fest

Weil ein 60 Jahre alter Mann am Samstagabend (21.09.19) in der Frankfurter Straße vor fünf Minderjährigen masturbierte, wurde er festgenommen und gegen ihn Anzeige erstattet. Kurz vor 19 Uhr war der Beschuldigte den 12 bis 14 Jahre alten Mädchen an der Haltestelle „Rhönring“ begegnet und hatte diese belästigt. Beherzt informierte eines der Mädchen die Polizei und wenige Minuten später klickten die Handschellen bei dem Erbacher. Er musste die Beamten zur Wache begleiten und eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen, nachdem ein Atemalkoholtest den Wert von rund 2,7 Promille angezeigt hatte. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. In einem Strafverfahren wird er sich nun zukünftig verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen