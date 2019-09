Computer-Workshops: Calliope mini, Raspberry Pi und senseBox

Das Medienzentrum des Schulamtes der Wissenschaftsstadt Darmstadt bietet gemeinsam mit der ComputerStudienWerkstatt (CSW) des Arbeitsbereiches Medienpädagogik an der TU Darmstadt am 11. Oktober 2019 einen Workshop an, der zu zwei unterschiedlichen Uhrzeiten angeboten wird: Workshop 1 von 9.30 bis 12.30 Uhr; Workshop 2 von 13 bis 16 Uhr.

Inhalt des Workshops ist das Ausprobieren, Experimentieren und Programmieren mit den Einplatinencomputern Calliope mini, Raspberry Pi und senseBox. Verteilt über mehrere Stationen werden die Minicomputer eingesetzt, um kleine Alltagsaufgaben zu digitalisieren.

Es sind keine technischen Vorkenntnisse notwendig. Eine Veranstaltung für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren. Eltern sind selbstverständlich erwünscht und können gerne mitarbeiten. Auf Wunsch werden Teilnahmezertifikate ausgestellt.

Der Workshop findet in der Alexanderstraße 6, 2. Stock, Raum-Nummer 218 (TU Darmstadt, ComputerStudien Werkstatt (CSW)) statt.

Es wird um Anmeldung unter medienzentrum [at] darmstadt [dot] de gebeten. Dabei bitte Personenanzahl und Workshop Nummer angeben.