Eberstadt: 49-Jähriger betrunken beim Einkaufen erwischt

Wie der Polizei am Montagabend (09.09.19) mitgeteilt wurde, soll ein 49-jähriger Mann nach einem Einkauf scheinbar betrunken mit einem Auto davongefahren sein. Der 49-Jähriger fiel aufgrund seines Verhaltens einer aufmerksamen Zeugin während des Einkaufs in der Stresemannstraße auf. Eine Streife der Polizeistation Pfungstadt konnte den Mann schlussendlich im Rahmen der Ermittlungen in Pfungstadt kontrollieren. Ein Atemalkoholtest bestätigte mit fast 2,2 Promille den Verdacht. Für den 49-Jährigen endete der Abend mit einer Blutentnahme auf der Wache. Zudem wird er sich wegen der Trunkenheitsfahrt strafrechtliche verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen