Heimstättensiedlung: Festnahme nach Trickbetrug – Polizei warnt vor Geldforderungen am Telefon

Ein Betrüger hat in der Zeit zwischen Freitagmorgen (16.08.) und Mittwoch (21.08.19) versucht mit einer fiesen Masche mehrere Tausend Euro zu ergaunern. Der Kriminelle gab sich am Telefon als angeblicher Mitarbeiter des Verbraucherschutzes aus. Er gaukelte dem Angerufenen vor, dass noch Geldforderungen im Zusammenhang mit einem Gewinnspiel bestünden, es aber zu möglichen widerrechtlichen Abbuchungen auf seinem Konto kommen könnte. Für den älteren Herrn glaubhaft, konnte der Täter diesen dazu überreden, sein Geld besser abzuheben und zuhause zu verwahren. Die ordnungsgemäße Zahlung des noch ausstehenden „richtigen“ Schuldbetrages, würde mithilfe eines Gerichtsvollziehers erfolgen, der den Betrag persönlich abholen werde. Glücklicherweise witterte die aufmerksame Ehefrau des Angerufenen den Betrug und verständigte die Polizei. Am Mittwochnachmittag klickten somit dann die Handschellen bei einem 41 Jahre alten Beschuldigten aus Bielefeld, der vor dem Haus des Ehepaares erschien und das Geld in Empfang nehmen wollte.

Nun wird er sich in einem Strafverfahren wegen des versuchten Trickbetruges zukünftig verantworten müssen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, geführt von der Darmstädter Kripo (K21/22), dauern derweil an.

In diesem Zusammenhang mahnt die Polizei erneut zur Wachsamkeit und Vorsicht: Seien Sie IMMER misstrauisch, wenn Unbekannte Geld von Ihnen verlangen. Prüfen Sie, ob der geschilderte Sachverhalt überhaupt zutreffen kann. Geben Sie auf KEINEN Fall persönliche Daten preis! Wenn Sie Bedenken oder Zweifel haben, rufen Sie die Polizei! Im besten Fall legen sie bei dubiosen Anrufen einfach auf!

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen