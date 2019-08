Pfungstadt: Streit unter Männern eskaliert vor Dönerladen

Zwei 28 und 39 Jahre alte Männer gerieten am Samstagabend (10.08.19) vor einem Dönerladen in der Eberstädter Straße aneinander und haben sich gegenseitig leicht verletzt. Zeugen hatten gegen 18.30 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem der lautstarke, zunächst verbale Streit auch in Handgreiflichkeiten mündete. Um was es bei dem Konflikt ging, werden jetzt die weiteren Untersuchungen zeigen. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt hat zwei Anzeigen gegen beide Beschuldigte wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, werden unter der Rufnummer 06157/95090 von den Beamten entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen