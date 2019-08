Sommerfest in der Lincoln-Siedlung

Alle Bewohnerinnen und Bewohner – jetzige und zukünftige – sowie die Freundinnen und Freunde der Lincoln Siedlung sind herzlich zum vierten Sommerfest am Samstag, den 17. August 2019, von 15-18 Uhr in der Franklinstraße 2-6 eingeladen. Alles, was zum Feiern benötigt wird, wird da sein: ein Grill- und Getränkestand, das Freundschaftsmobil und natürlich auch eine Hüpfburg. Das Fest bietet nicht nur die Möglichkeit Spaß zu haben sondern dabei auch Nachbarinnen und Nachbarn in lockerer Atmosphäre besser kennenzulernen. Wer das Fest unterstützen möchte, kann etwas Leckeres für das Büffet mitbringen oder auch am Tag selbst mithelfen. Dazu kontaktieren Sie bitte entweder Petra Elmer (petra-elmer [at] dw-darmstadt [dot] de) oder Lea Spill (l.spill [at] caritas-darmstadt [dot] de) von der Quartierwerkstatt.

Quelle: Wissenschaftsstadt Darmstadt