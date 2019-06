Kino und Kultur unter Sternen

Ein Ausflug ins Paris der Jahrhundertwende eröffnet in diesem Jahr die Open Air Kino-Saison in der Freilichtbühne: Am 5. Juni 2019 steht die opulent ausgestattete Filmbiografie „Colette“ auf dem Programm. Damit startet das Filmseher Open Air in der Freilichtbühne Seeheim-Jugenheim. Jeweils mittwochs bis samstags laufen an lauen Sommerabenden im idyllischen Rondell der Freilichtbühne noch einmal die schönsten Filme der vergangenen zwölf Monate. Mit dabei: die herrlich amüsante Gesellschaftskomödie „Der Vorname“; „Book Club“ mit den Grandes Dames von Hollywood, Diane Keaton und Jane Fonda; Robert Redfords „Ein Gauner und Gentleman“, Michael Moores entlarvender Dokumentarfilm „Fahrenheit 11/9“ über Donald Trump; das poetische japanische Filmkunstwerk „Shoplifters“ und „Drachenzähmen leicht gemacht 3“, ein spannendes Fantasy-Abenteuer aus dem Hause DreamWorks; Publikumslieblinge wie „Der Junge muss an die frische Luft“ und „Monsieur Claude 2“ sowie natürlich auch die diesjährigen Highlights der Oscarverleihung „Green Book“, „Bohemian Rhapsody“ und „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ – um nur einige zu nennen.

Neben dem Open Air Kino gibt’s auch diesmal wieder ein beliebt-bewährtes Live-Programm. Los geht‘s mit Irish Folk-Musik am 17. August, wenn „Paddy goes to Holyhead“ Songs über Leben, Liebe und Whisky singen. Am 23. August philosophieren Hans-Joachim Greifenstein und Clajo Herrmann über laktoseintolerante Kühe und Joghurt aus dem 3-D-Drucker: „Kuh ohne Deuter“ heißt das neue Programm des Babenhäuser Pfarrerkabaretts, das an diesem Abend das Publikum in der Freilichtbühne wieder zwei Stunden lang zu Beifallsstürmen und Lachtränen antreiben wird. Und am 30. August findet – nach den sensationellen Erfolgen in den vergangenen Jahren – die nunmehr dreizehnte Open Air Dichterschlacht in Kooperation mit der Darmstädter Centralstation statt: Beim Poetry Slam lesen mehrere Dichter nacheinander aus ihren Werken und stellen sich dem Urteil des Publikums.

Alle Veranstaltungen finden in der denkmalgeschützten Freilichtbühne auf dem Gelände des Schuldorfs Bergstraße in Seeheim-Jugenheim statt, Einlass ist jeweils ab 20.30 Uhr. Die Kinofilme starten mit Einbruch der Dunkelheit (Juni und Juli ca. 21.45 Uhr, August und September 21.30 Uhr), das Live-Programm beginnt um 20.45 Uhr.

Das Open Air Kino findet grundsätzlich bei jedem Wetter statt – also gegebenenfalls Decken und Regenschirme mitbringen. Bei extremen Wetterlagen wie z.B. Unwetterwarnungen können sich die Gäste am Unwettertelefon (06257 / 969366) darüber informieren, ob die Vorführung stattfindet. Mit den Live-Veranstaltungen wird in den angrenzenden Großen Saal ausgewichen, sollte das Wetter mal nicht so mitspielen.

Kinotickets kosten 7,00 Euro und können online unter www.filmseher.de reserviert werden, und auch der Kartenvorverkauf für das Live-Programm (Eintrittspreise liegen zwischen 7,50 und 22,- Euro, weitere Infos unter www.filmseher.de) läuft bereits: Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, zum Beispiel bei Fritz Tickets in Darmstadt (Grafenstraße 31), in der Musikbox im Kaufhaus Ganz (Bensheim, Hauptstraße 56), bei der Buchhandlung Zabel in Jugenheim (Ludwigstraße 4a) und an allen weiteren ztix-Vorverkaufsstellen (www.ztix.de). Unter www.filmseher.de können die Karten auch direkt online gekauft und ausgedruckt werden.

Das vollständige Programm, die Eintrittspreise und viele weitere Informationen gibt’s im Internet unter www.filmseher.de.

Quelle & Bild: Filmseher