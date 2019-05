Diebstahl aus Arztpraxis

Am Dienstag (21.05.19) zwischen 14.00 und 14.30 Uhr ließ ein Patient in einer Arztpraxis am Luisenplatz seine persönlichen Sachen in einer Umkleidekabine zurück. Ein bislang unbekannter Täter entwendete anschließend die Wertgegenstände aus der unverschlossenen Kabine. Weiterhin nahm der Kriminelle aus einem offen stehenden Behandlungszimmer noch einen Koffer mit. Den Koffer ließ der unbekannte Täter anschließend aber im Aufzug zurück.

Der Täter soll circa 30 – 40 Jahre alt gewesen sein. Er sei circa 170 – 180 cm groß und von dicker Statur. Der Mann hat kurze, dunkelgraue, ungewaschene Haare. Insgesamt sei er sehr ungepflegt gewesen und habe einen 3-Tage-Bart getragen. Er war mit einem rot-blau karierten Hemd, Jeans und dunklen Badeschlappen bekleidet.

Die Ermittlungsgruppe Darmstadt City ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen