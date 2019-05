Wissenschaftsstadt Darmstadt informiert über Straßensperrungen beim Schlossgrabenfest

Anlässlich des Schlossgrabenfests werden vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 in der Darmstädter Innenstadt wieder Straßen gesperrt. Am Cityring (Holzstraße/Schlossgraben/Zeughausstraße) gibt es eine Sperrung zwischen den Einmündungen Pädagogstraße und Schleiermacherstraße, ebenso an der Landgraf-Georg-Straße zwischen Pützerstraße und Schlossgraben, wie auch in der Alexanderstraße zwischen Magdalenenstraße und Zeughausstraße. Diese Abschnitte werden Donnerstag, 30. Mai, 8 Uhr, bis Freitag, 31. Mai, 5 Uhr, sowie Freitag, 17 Uhr, bis Samstag, 1. Juni, 5 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, bis Montag, 3. Juni, 5 Uhr, gesperrt.

In Abhängigkeit der Verkehrssituation kann die Einrichtung der Sperrung auf Veranlassung der Polizei auch früher erfolgen. Die Schlossgaragen können zu den vorgenannten Zeiten nicht angefahren werden. Die übrigen Parkhäuser am Citytunnel sind über die Frankfurter Straße und den Mathildenplatz uneingeschränkt erreichbar. Umleitungen sind aus östlicher Fahrtrichtung über Landgraf-Georg-Straße – Teichhausstraße – Nieder-Ramstädter Straße oder Landgraf-Georg-Straße – Pützerstraße – Heinheimer Straße – Rhönring eingerichtet. Außerdem stehen folgende Taxenstände zu folgenden Zeiten nicht zur Verfügung: Ernst-Ludwigs-Platz/Weißer Turm von Montag, 27. Mai, bis Mittwoch, 5. Juni, und am Karolinenplatz von Mittwoch, 15. Mai, bis Freitag, 7. Juni.