Festnahme eines Diebes nach couragierten Einsatz von Zeugen

Nach dem couragierten Einsatz von mehreren Zeugen konnte die Polizei in Darmstadt am Donnerstagabend (16.05.19) einen 34-jährigen Dieb festnehmen. Der 34-Jährige fiel einem Mitarbeiter eines Einkaufmarkts in der Eschollbrücker Straße auf, nachdem dieser mit einer nicht bezahlten Wodkaflasche den Markt verlassen hatte. Noch auf dem Parkplatz versuchte der Mitarbeiter den Dieb zu stellen, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Sofort eilten weitere Zeugen des Vorfalls zur Hilfe und hielten den 34-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Anschließend stellten die Beamten bei dem Mann eine Softairwaffe, ein Pfefferspray sowie ein Messer sicher.

Zudem stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass gegen den 34-Jährigen ein offener Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz bestand.

Der 34-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er voraussichtlich die nächste Zeit verbringen muss. Zudem wird sich in einem erneuten Strafverfahren verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen