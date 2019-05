„match_day“: Der Informationstag der h_da

Auf dem Campus in Darmstadt und in Dieburg haben Studieninteressierte am 14. Mai 2019 einen ganzen Tag lang Gelegenheit, sich über das Studienangebot an der h_da zu informieren: in offenen Vorlesungen und Seminaren, bei Führungen durch Labore, Werkstätten und Bauhallen sowie in Gesprächen mit Lehrenden, Studierenden und Beschäftigten. Zwischen den Standorten in Darmstadt und Dieburg verkehren kostenlose Bus-Shuttles.

Start der Veranstaltung ist auf dem Darmstädter Campus um 9 Uhr im Glaskasten (Foyer im Hörsaalgebäude C 20, Schöfferstraße 3, 64295 Darmstadt). In Dieburg beginnt der Infotag um 9.45 Uhr in der Aula (Gebäude F 02, Max-Planck-Straße 2, 64807 Dieburg). Direkt nach der Begrüßung können sich die Studieninteressierten in den Fachbereichen über ihre bevorzugten Studiengänge informieren. Nach der Mittagspause, die in den Mensen in Darmstadt und Dieburg verbracht werden kann, beginnt das Nachmittagsprogramm in Darmstadt um 13.30 Uhr (Hörsaalgebäude C 20), in Dieburg um 14 Uhr (Aula). Von dort aus geht es dann wieder in die Fachbereiche. Die Studieninteressierten können den Infotag auch modular besuchen: zum Beispiel nur am Vormittag oder erst nach der Mittagspause. Weitere Informationen finden sich unter: https://www.h-da.de/match_day.

Quelle: Hochschule Darmstadt