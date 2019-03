Sturmtief Bennet: Viele Einsätze für die Feuerwehr Darmstadt

Am Rosenmontag (04.03.19) zog das Sturmtief Bennet über Darmstadt und bescherte der Feuerwehr zahlreiche Einsätze. Zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr waren 20 Einsätze zu verzeichnen. Darunter viele umgestürzte Bäume, zwei abgedeckte Dächer und ein Baugerüst auf der Mathildenhöhe, das vom Wind teilweise zerstört wurde. Eine Straßenbahn überfuhr in der Nieder-Ramstädter-Straße ein herabgewehtes Blechteil, das von der Feuerwehr unter der Bahn hervorgeholt werden musste bevor die Fahrt weiter gehen konnte.Die Höhenretter unterstützten die Feuerwehr Griesheim in der Flughafenstraße, auch dort wurde ein Dach vom Wind abgedeckt.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren Innenstadt, Arheilgen und Wixhausen.

Quelle: Feuerwehr Darmstadt