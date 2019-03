Arheilgen: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus – Drei Verletzte nach Rauchgasvergiftung

Am Freitagmorgen (01.03.19) kam es zu einem Kellerbrand in der Straße „Am Brombeerberg“. Gegen 6.15 Uhr war die Rettungsleitstelle von Bewohnern des Mehrfamilienhauses alarmiert worden. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Ausgangspunkt der Flammen im Bereich der Heizungsanlage zu finden sein. Als Ursache wird nach derzeitigem Stand der Ermittlungen von einem technischen Defekt ausgegangen. Infolge des Brandes kam es zum Austritt von Kohlenmonoxid Gas, das über das Treppenhaus bis in den ersten Stock zog. Eine dreiköpfige Familie, die sich zum Zeitpunkt des Geschehens in ihrer Erdgeschosswohnung aufhielt, mussten wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. Über die Schwere der Gesundheitsbeeinträchtigung ist aktuell nichts bekannt. Weil die Feuerwehr auch im zweiten Stockwerk des Hauses eine erhöhte CO-Konzentration gemessen hatte, wurden die Mieter einer weiteren Wohnung vorsorglich und für die Dauer der Lüftungsmaßnahmen in einem Ausweichquartier untergebracht. Die Höhe des verursachten Schadens ist abschließend noch nicht beziffert.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen