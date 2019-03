Griesheim: Giftköder für Hunde ausgelegt – Warnung an Hundebesitzer

Eine 55-jährge Frau zeigte am Donnerstag (28.02.) bei der Polizei an, dass sich ihr Vierbeiner nach dem Gassigehen am Dienstag (12.02.19) im Stadtwald besorgniserregend verhielt. Wie durch die sozialen Netzwerke schon bekannt wurde, legten Unbekannte im Stadtwald, zwischen Nordring und Haus Waldeck, Giftköder aus. Durch den Tierarzt bestätigte sich, dass der Hund vergiftet wurde. Die Menge war glücklicherweise gering, sodass es dem Tier nach zwei Tagen wieder besser ging.

Die Polizei rät deshalb allen Hundebesitzern zur Vorsicht. Verständigen Sie die Polizei, falls Sie mutmaßliche Giftköder auffinden. Die Ermittler nehmen Hinweise unter der Rufnummer 06155/8385-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen