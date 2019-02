Weltartenschutztag am 3. März: Führungen im Zoo Vivarium – Anmeldung ab sofort möglich

Anlässlich des internationalen Artenschutztags bietet der Zoo Vivarium der Wissenschaftsstadt Darmstadt am Sonntag (3. März 2019) zwei Führungen an, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die weltweit bedrohten Tapire, Geier, ägyptische Landschildkröten und Schopfmakaken informiert werden.

Die Führungen beginnen um 13 Uhr und um 15 Uhr. Treffpunkt ist die Schopfmakaken-Insel im Zoo Vivarium, Schnampelweg 5.

Um telefonische Anmeldung unter 06151 / 13-46 900 wird gebeten. Die Teilnahme an den Führungen ist kostenfrei, es gelten die regulären Eintrittspreise.

Der internationale Tag des Artenschutzes wurde im Rahmen des Washingtoner Artenschutzabkommens vom 3. März 1973 eingeführt. Das Abkommen dient dem Schutz bedrohter Tier- und Pflanzenarten weltweit.