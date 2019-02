Darmstadt: Gestohlenes Rad zum Verkauf angeboten – Polizei nimmt 30-jährigen Tatverdächtigen und Komplizin fest

Ein 30 Jahre alter Mann aus Darmstadt und seine 25 -jährige Begleiterin werden sich nach ihrer Festnahme am Montagnachmittag (18.02.19) in gleich mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten müssen. Wegen des Verdachts der Hehlerei und des besonders schweren Diebstahls von Fahrrädern hat die Polizei in Darmstadt Anzeige erstattet.

Nach dem Diebstahl von zwei Fahrrädern am Sonntagnachmittag (17.02.19) in der Mornewegstraße, konnte der mutmaßliche Täter und seine Komplizin bereits am Folgetag, Montagnachmittag (18.02.19), festgenommen werden. Nahe dem Kino waren einem Vater und seinem Sohn die Räder abhandengekommen. Beide erstatteten sofort Anzeige und brachten somit die unmittelbare Aufnahme der Ermittlungen in Gang. So gelang es den Polizisten, im Zuge der umgehenden und intensiven Recherche, bereits wenige Stunden nach dem Diebstahl, eines der gestohlenen Mountainbikes auf einer Internetplattform ausfindig zu machen. Dort wurde das hochwertige Rad zum sofortigen Kauf angeboten. Eingebunden in die Ermittlungen ging der Geschädigte auf das Angebot ein und vereinbarte mit dem noch unbekannten Inserat ein Verkaufsgeschäft.

Gegen 16 Uhr klickten dann am vereinbarten Treffpunkt, in der Rheinstraße, die Handschellen bei dem 30 Jahre alten Beschuldigten und seiner 25-Jährigen Komplizin. Beide hatten sich pünktlich dort mit einem der entwendeten Fahrräder eingefunden. Neben dem von den Beschuldigten mitgeführten Rad, stellten die Beamten bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung ein weiteres Mountainbike sicher. Schnell stellte sich auch hier heraus, dass es sich dabei um das zweite in der Mornewegstraße geklaute Mountainbike handelte.

Gegen den amtsbekannten Mann und seine Begleiterin wurde Anzeige erstattet. Die Ermittlung dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen