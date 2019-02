Pfungstadt: Betrunkene 50-Jährige nach Unfallflucht festgenommen

Eine 50 Jahre alte Frau aus Pfungstadt wird sich nach ihrer Festnahme am späten Montagabend (11.02.19) zukünftig in gleich mehreren Strafverfahren verantworten müssen. Nachdem die 50-Jährige mit ihrem Auto, ein in der Straße „Am Hintergraben“ parkendes Fahrzeug touchiert hatte und ihre Fahrt fortsetzte, ohne sich um den Schaden zu kümmern, hatten Zeugen umgehend die Polizei verständigt. Dank der schnellen Alarmierung und der detaillierten Fahrzeugbeschreibung, gelang es den verständigten Polizisten, die Wagenlenkerin in nur wenigen Metern Entfernung zu stoppen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich schnell heraus, dass die Frau erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht und zeigte den Wert von 3,68 Promille an. Der Abend endete schlussendlich für die Beschuldigte auf der Polizeiwache. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt, ihr Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht sowie der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen