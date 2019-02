Renitenter 60-Jähriger festgenommen

Am Samstagvormittag (02.02.19) wurde ein 60 Jahre alter Mann in einem Supermarkt in der Dieburger Straße vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte er gegen 10.30 Uhr in den Verkaufsräumen Inventar beschädigt und wurde von Mitarbeitern des Ladens verwiesen. Beim Verlassen entwendete der Darmstädter eine Packung Clementinen und schlug einen Mitarbeiter, als dieser die Ware zurückforderte. Schließlich konnte der 60-Jährige überwätligt und einer alarmierten Streife übergeben werden. Bei seiner Durchsuchung stellten die Polizisten in seiner Jacke und in einer mitgeführten Tasche jeweils ein Messer sicher. Gegen den Festgenommenen wurde Strafanzeige erstattet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen