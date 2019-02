Pfungstadt: Brand in einem Wohnhaus

Am Sonntag (03.02.19) kam es gegen 17.10 Uhr in der Happelgasse in Pfungstadt zu einem Brand im ersten Stock eines Einfamilienhauses. Nachbarn hatten den Rauchmelder des Hauses vernommen und geistesgegenwärtig die Feuerwehr alarmiert. Die Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Durch ein schnelles Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Pfungstadt konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Untergeschoss verhindert werden. Der Gesamtschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Eingesetzt waren zudem die Feuerwehr Seeheim-Jugenheim, ein Rettungswagen und die Polizei Pfungstadt. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner konnten anderweitig untergebracht werden. Derzeit ist die Brandursache noch unklar. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen