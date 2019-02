Mit Messer gedroht – 42-Jähriger bei Fahndung festgenommen

Ein 42 Jahre alter Mann muss sich nach seiner Festnahme am Freitagabend (01.02.19) in einem Verfahren wegen des Verdachts des räuberischen Ladendiebstahls strafrechtlich verantworten. Gegen 20.50 Uhr hatte der Tatverdächtige nach ersten Erkenntnissen Alkoholika und einen Rasierer in einem Supermarkt in der Leydheckerstraße entwendet. Ein Ladendetektiv konnte dies beobachten, sprach den Mann nach Passieren der Kassen an und fordert ihn auf mitzukommen. Der 42-Jährige zog daraufhin ein Messer und flüchtete mit seiner Beute. Sofort alarmierte Polizeistreifen konnten den Flüchtigen im Rahmen der eingeleiteten Fahndung schließlich in einem nahen Hinterhof aufspüren und festnehmen. Teile des mutmaßlichen Diebesgutes stellten die Polizisten bei ihm sicher. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,47 Promille.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen