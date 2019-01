Verlängerte Bewerbungsfrist für Elektrotechnik-Fernstudiengänge

Die Hochschule Darmstadt (h_da) bietet in Kooperation mit der Zentralstelle für Fernstudien an Fachhochschulen (ZFH) die beiden Master-Fernstudien-gänge Elektrotechnik sowie „Zuverlässigkeit, funktionale Sicherheit und Qualität von (elektro-) technischen Systemen“ an. Für beide Studiengänge hat die ZFH die Anmeldfrist verlängert und nimmt noch bis Donnerstag, 31. Januar 2019, Online-Bewerbungen an.

Im Master-Fernstudiengang Elektrotechnik werden den Studierenden aktuelle technische Inhalte, wirtschaftswissenschaftliches Know-how und Soft Skills vermittelt, so dass sie auch für Führungsaufgaben qualifiziert sind. Das Studium ist auf sechs Semester angelegt. Als Vertiefungsrichtungen stehen zur Wahl: Automatisierungstechnik, Mikroelektronik oder Energietechnik.

Da (elektro-)technische Systeme immer komplexer werden, müssen Hersteller und Zulieferer gegenüber Kunden und Behörden deren Zuverlässigkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg nachweisen. Der Master-Fernstudiengang „Zuverlässigkeit, funktionale Sicherheit und Qualität von (elektro-) technischen Systemen“ rüstet dafür, den Zukunftsthemen der Industrie 4.0 sicherheitskritisch zu begegnen und deren Umsetzung im Unternehmen zu begleiten. Das Studium ist ebenfalls auf sechs Semester angelegt.

Anmeldungen sind noch bis zum 31. Januar 2019 möglich unter: www.zfh.de/anmeldung

Details zu den Studiengängen finden sich unter:

www.masterfernstudium-elektrotechnik.de und unter www.zsq-fernstudium.de

Quelle: Hochschule Darmstadt