Eberstadt: Zeugen nach Auseinandersetzung und Sachbeschädigung gesucht

Nach einer Auseinandersetzung in der Linie 8 der Straßenbahn an der Haltestelle Mittelschneise am Neujahrsmorgen (01.01.2019) suchen die Beamten der Polizeistation Pfungstadt zur Aufhellung des Sachverhaltes Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können (06157 / 9509-0).

Nach bisherigen Ermittlungen kam es gegen 04.50 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen.

Hierbei sollen zwei ausländische junge Männer mit fremdenfeindlichen Worten von zwei augenscheinlich Deutschen angegangen und beleidigt worden sein.Der 21-Jährige setzte sich daraufhin mit einer Flasche zur Wehr und schlug diese einem der verbalen Angreifer auf den Kopf. Dieser wiederum schlug in der Folge noch gegen den Außenspiegel der Straßenbahn und beschädigte ihn. Danach entfernte sich die Gruppe. Der 21-Jährige und sein 28-jähriger Begleiter blieben bis zum Eintreffen der Streife zurück. Sie standen unter deutlichem Alkoholeinfluss. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen