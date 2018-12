Polizei nimmt 16-Jährigen fest und stellt Anscheinswaffen sicher

Ein 16 Jahre alter Junge wurde am Mittwochabend (12.12.18) durch Polizeikräfte in der elterlichen Wohnung in der Darmstädter Innenstadt festgenommen. Aufgrund erster Ermittlungen bestand der Verdacht, dass der Jugendliche Waffen besitzt, die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen könnten. Er hatte sich mit diesen im Internet gezeigt. Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde daraufhin ein Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht erwirkt. Gegen 20.40 Uhr durchsuchten Spezialkräfte das Anwesen. Hierbei konnten Anscheinswaffen sichergestellt werden. Der 16-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen