Fahrer eines Motorrollers bei Verkehrsunfall leicht verletzt – Verursacher flüchtet

Am Montag (19.11.2018) befuhr gegen 15:15 Uhr ein 62-jähriger Rollerfahrer in Darmstadt die Eschollbrücker Straße, aus Richtung Heidelberger Straße kommend, in Fahrtrichtung Pfungstadt. Ein bislang unbekannter PKW-Fahrer befuhr die Nebenfahrbahn der Eschollbrücker Straße in Fahrtrichtung Holzhofallee. Kurz vor Teilung der Eschollbrücker Straße wechselte der PKW-Fahrer unvermittelt die Fahrspur, so dass der 62-jährige Rollerfahrer abbremste und stürzte. Der PKW Fahrer entfernte sich anschließend ohne sich um den leichtverletzten Rollerfahrer zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157 / 9509-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen