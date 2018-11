Naturschutz in der Stadt – Vortrag mit Diskussion

Für Dienstag, 20. November 2018, um 19 Uhr lädt der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) zum Vortrag mit Diskussion „Naturschutz in der Stadt“ ein. Treffpunkt ist die Medienbäckerei Niko Martin, Jahnstraße 70 in 64285 Darmstadt-Bessungen.

Städte sind menschengemacht – Natur ist das nicht vom Menschen Geschaffene. Kann es da überhaupt Natur in der Stadt geben? Und wenn ja, ist sie schützenswert? Aus welchen Gründen? Welche Bedeutung hat Stadtnatur für uns Menschen? Und welche Bedeutung hat der Stadtmensch für die Natur? Was kann getan werden, um Natur in der Stadt zu fördern?

Diesen Fragen geht der Vortrag von Dr. Christian Storm mit der anschließenden Diskussion nach. Von grundsätzlichen Überlegungen ausgehend werden konkrete Beispiele aus unserer Stadt vorgestellt.

Mehr Informationen unter www.bund-darmstadt.de.