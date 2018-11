Seniorin bei Autounfall tödlich verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache überschlug sich am Dienstag (06.11.18) gegen 12.00 Uhr auf der A 67, in der Anschlussstelle Griesheim, ein Pkw. Hierbei wurde eine 81 Jahre alte Autoinsassin aus dem Westerwaldkreis aus dem Fahrzeug geschleudert und tödlich verletzt. Die 30-jährige Begleiterin kam mit Blessuren leichterer Art in ein Krankenhaus.

Wer von den beiden Frauen das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt lenkte, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Anschlussstelle Griesheim war aufgrund der Aufräum- und Bergungsarbeiten bis gegen 15.00 Uhr gesperrt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen