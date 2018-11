Citytunnel wegen Instandsetzungsarbeiten voll gesperrt

Die Tunneldurchfahrt Hügelstraße des Citytunnels wird am Freitag (09.11.) von 20 Uhr bis Samstag (10.11.18) 12 Uhr wegen dringlichen Instandsetzungsarbeiten voll gesperrt. Die Tunnelzufahrten in der Rheinstraße sowie Wilhelminenstraße sind von dieser Sperrung nicht betroffen. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert. Das vorhandene Verbot für den Schwerlastverkehr in der Heinrichstraße wird in dieser Zeit aufgehoben.

Für Verkehrsbehinderungen und kurzzeitig auftretende Lärmbelästigungen bittet das Straßenverkehrs- und Tiefbauamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt um Verständnis.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt