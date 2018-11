Zwei Frauen belästigt und attackiert – Polizei nimmt 44-jährigen Tatverdächtigen fest

Nachdem zwei 58 und 25 Jahre alte Darmstädterinnen zeitversetzt im Bereich der Innenstadt von einem Unbekannten bedrängt und körperlich attackiert wurden, haben Beamte des 1. und 2. Polizeireviers am Mittwochabend (31.10.18) einen 44 Jahre alten Tatverdächtigen in der Rheinstraße, Ecke Grafenstraße festgenommen. Kurz vor und kurz nach 23 Uhr hatten die Frauen die Beamten unabhängig voneinander verständigt. Gegen 22.30 Uhr soll der Mann zunächst die 58 Jahre alte Frau in der Pallaswiesenstraße an der Ampel zur Kasinostraße angesprochen haben. Dabei soll er ihren Fahrradlenker festgehalten und in aggressiver Art und Weise Sex gefordert haben. Durch lautes Rufen der 58-Jährigen alarmiert, eilten Passanten von der gegenüberliegenden Straße der Frau zu Hilfe. Der Beschuldigte ließ von seinem weiteren Vorhaben ab und flüchtete. Kurz nach 23 Uhr soll der Tatverdächtige erneut eine junge Frau in der Bismarckstraße attackiert, festgehalten und von der Straße gezerrt haben. Auch hier vertrieb die Gegenwehr der 25-Jährigen glücklicherweise den Angreifer und der Verdächtige flüchtete. Dank der detaillierten Personenbeschreibung des Verdächtigen wurde der Beschuldigte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen noch in Tatortnähe gestellt und festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wird der wohnsitzlose 44- Jährige noch im Verlauf des Donnerstags einem Richter vorgeführt. Dieser wird über den Erlass eines Untersuchungshaftbefehls entscheiden.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derweil an. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) ist mit dem Fall betraut und sucht für den Fortgang des Verfahrens Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer die Vorfälle beobachten konnte, insbesondere die Passanten, die der 58-Jährigen Frau zu Hilfe eilten, werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen