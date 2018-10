Psalmen-Rezital mit Christian Klischat und Stefan Kammer

Unter dem Titel „Mein Gott, mein Gott – warum?“ treten der Schauspieler Christian Klischat und Stefan Kammer am Kontrabass am Samstag, 3. November2018 , mit einem Psalmen-Rezital in Eberstadt auf. Beginn ist um 18 Uhr in der Evangelischen Dreifaltigkeitskirche, Heidelberger Landstraße 305. Beide Künstler sind engagiert am Staatstheater Darmstadt, Regie führte die freie Regisseurin und Dramaturgin Johanna Hasse. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten, teilt die Kirchengemeinde mit.

„Ein Musiker und ein Schauspieler tasten sich schlicht und ergreifend mit viel Herzblut an dieses wohl älteste bis heute im Alltag gebrauchte Gespräch mit Gott heran. Ein sinnlich gewagter Dialog mit dem Schöpfer von Himmel und Erde, dem Unnennbaren, dem großen Liebhaber. Von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt, von zart bis bitter, in die kleinsten Fasern der Gott-Mensch Beziehung“, beschreibt Christian Klischat das Psalmen-Rezital.