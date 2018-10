Kranichstein: Pkw und Autoreifen in Brand gesteckt – Polizei bittet um Hinweise

Am Samstag (28.10.2018) machten sich Unbekannte in Kranichstein in einer Tiefgarage in der Grundstraße an einem Pkw Citroen zu schaffen. Zunächst brachen sie den abgemeldeten Wagen auf und versuchten ihn kurzzuschließen. Dies misslang jedoch. Anschließend demolierten sie die Frontscheibe des Pkw und setzten ihn im Bereich des Armaturenbrettes in Brand. Ebenso entzündeten sie einen in der Nähe des Pkw gelagerten, verpackten Reifenstapel. Nur weil ein 54-jähriger Anwohner aus dem Wickopweg frühzeitig auf den Brand aufmerksam wurde und ihn mit einer Fußmatte löschen konnte, konnte ein größerer Schaden vermieden werden. Der 54-jährige blieb unverletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich dennoch auf rund 10.000 Euro Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen