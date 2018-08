15-jährige aus Eberstadt und 13-jährige Darmstädterin vermisst

Die Polizei in Darmstadt ist seit dem Wochenende, Freitag (17.-20.08.18) auf der Suche nach zwei vermissten minderjährigen jungen Frauen. Dabei handelt es sich um die 15-jährige Valeria Baloghova aus Eberstadt, die letztmalig am Freitagmorgen (17.08.18) an ihrer elterlichen Anschrift „In der Kirchtanne“ gesehen wurde sowie die 13- jährige Biljana Gebhardt aus Darmstadt, von der seit Sonntagmittag (19.08.18), letztmalig in der Heinrichstraße gesehen, jede Spur fehlt.

Unmittelbar nach Bekanntwerden des Verschwindens der beiden Minderjährigen hat die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass beide Mädchen die gleiche Schule in Darmstadt besuchen, dort aber seit dem Freitag nicht mehr aufgetaucht waren. Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Vermissten gemeinsam unterwegs sind. Aktuell liegen jedoch keinerlei Anhaltspunkte zu dem derzeitigen Aufenthaltsort der beiden jungen Frauen vor.

Die 13 Jahre alte Biljana Gebhardt ist 1,65 Meter groß, von schlanker Statur und hat schwarze glatte Haare, die ihr bis unter die Schulterblätter reichen. Sie hat braune Augen. Die Vermisste ist vermutlich mit einer schwarzen Trainingsjacke bekleidet, auf der sich im Bereich der Ärmel jeweils ein roter und ein weißer Streifen befindet. Zudem soll sie eine schwarze Trainingshose mit diesen Streifen und schwarze Turnschuhe tragen. Möglicherweise führt sie eine schwarze Tasche mit sich.

Die 15-jährige Valeria Baloghova aus Darmstadt ist 1,62 Meter groß, hat grüne Augen und eine „kräftige“ Statur. Sie hat glatte, schwarze, schulterlange Haare. Eine Beschreibung ihrer Bekleidung liegt der Polizei nicht vor. Möglicherweise führt sie eine schwarze Handtasche mit Schulterriemen mit sich.

Im Zusammenhang mit dem Verschwinden haben sich bislang keine Hinweise auf eine Straftat ergeben. Die Ermittler vom Kommissariat 10 der Darmstädter Kripo suchen mögliche Kontaktpersonen sowie Zeugen, denen die beiden Vermissten seit dem Freitagmorgen (17.08.18) beziehungsweise seit dem Sonntagmittag (19.08.18) aufgefallen sind oder Hinweise zu ihren Aufenthaltsort geben können. Diese werden gebeten, sich unter der zentralen Rufnummer 06151/9690 beim K 10 in Darmstadt oder jeden anderen Polizeidienststelle zu melden.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen