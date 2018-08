Trickdiebe bestehlen Senior nach Flohmarktbesuch

Eine Geldbörse mit Bargeld haben zwei noch unbekannte Männer bei einem Trickdiebstahl am Samstagmittag (26.08.18) erbeutet. Unter dem Vorwand Schuhe verkaufen zu wollen, sprachen die Täter einen älteren Herrn aus Darmstadt in der Eschollbrücker Straße an und boten ihre Ware feil. Verwickelt in das Verkaufsgespräch, bei dem einer der Täter immer wieder auffällig nahe an den Senior herantrat, bemerkte der Angesprochene nicht, dass ihm die Geldbörse aus der Hosentasche gezogen wurde. Mit ihrer Beute entfernte sich das kriminelle Duo danach rasch in unbekannte Richtung. Beide Diebe, südländischen Aussehens, werden als etwa 30 Jahre alt beschrieben. Einer der Täter trug eine weiße Mütze. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K24) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 06151/9690 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen