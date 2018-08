Schlossgrabenführung „Hier blüht Ihnen was“

550 Darmstädter sind aktiv geworden, um ihrem Schlossgraben seine historische Pracht zurückzugeben. Als kleines Dankeschön veranstaltet die TU Darmstadt regelmäßig „Krönchen-Führungen“ durch die Gartenidylle.

Am 14. September 2018 führt Dr. Stefan Schneckenburger, Direktor des Botanischen Gartens der TU Darmstadt, persönlich ums Schloss. Anekdotenreich erzählt er, was Besucherinnen und Besucher dort in den letzten 200 Jahren blühte, von der „dreckisch Brieh“ über den ersten Botanischen Garten Darmstadts bis zum aktuellen Konzept der Biodiversität. Als kleine Überraschung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Schloss Zutritt zu einem besonderen, sich im Umbau befindlichen Raum.

Freitag, 14. September 2018, 16:30 Uhr, Schlossgraben

Bitte melden Sie sich bis zum 04. September 2018 an über www.tu-darmstadt.de/aktion-schloss