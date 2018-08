Polizei warnt vor betrügerischen Kaffeefahrten

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei vor möglichen Betrugshandlungen im Zusammenhang mit sogenannten Kaffeefahrten.

Eine Darmstädter Seniorin erhielt in den vergangenen Tage eine Einladung zu einer Kaffeefahrt, die Anfang Mitte September diesen Jahres stattfinden soll und informierte die Polizei darüber. Die Beamten schließen daher nicht aus, dass noch weitere Bürgerinnen und Bürger aus Darmstadt aber auch den umliegenden Landkreisen entsprechende Einladungen erhalten haben.

In der Einladung locken die Veranstalter nicht nur mit einem schönen Ausflug sondern auch mit tollen Geschenken. Nicht nur, dass den Teilnehmen eine Kaffeemaschine, ein Tablet, eine Kamera oder eine Mikrowelle versprochen wird, sie bekommen auch ein Essen und eine Bootsfahrt am Ausflugstag in Aussicht gestellt. Dem aber nicht genug, auch ein Gewinn von 500,- Euro ist zudem noch möglich.

Mit einer Antwortkarte sollen sich die Eingeladenen zu dem Ausflug anmelden und die gewünschte Abholstelle anzukreuzen. Wohin die Reise geht, bleibt allerdings eine Überraschung.

Die Adresse auf der dubiosen Antwortkarte ist ein Postfach irgendwo in Deutschland, der tatsächliche Veranstalter nicht zu erkennen. Ebenfalls werden keine Rufnummern, Internet- oder E-Mail-Adressen angeben. Durch diesen Umstand sowie den vielen Versprechungen im Vorfeld, wird bereits klar, dass die Teilnehmer eine höchst unseriöse Veranstaltung erwartet.

Hinter den sogenannten“ Kaffeefahrten“, stecken nach polizeilichen Erfahrungen meist unseriöse Werbe- und Verkaufsveranstaltungen, bei denen die Teilnehmer, in der Regel gutgläubige Senioren, von geschulten Verkäufern über den Tisch gezogen werden. Statt der versprochenen Geschenke und Gewinne bringen die Teilnehmer meist Verträge zu überteuerten Produkten inklusive hoher Rechnung mit nach Hause. Die dreisten und geschickten Werber scheuen sich auch nicht davor, die Gäste zu den Kaufverträgen zu drängen und entsprechend unter Druck zu setzen.

Die Polizei rät daher allen angeschriebenen Bürgerinnen und Bürgern: Ignorieren Sie entsprechende Einladungsschreiben! Wer erst einmal in einen „Kaffeefahrten-Bus“ eingestiegen ist, begibt sich in die Hände von unseriösen Verkäufern, die es nur auf Geld abgesehen haben. Unterschätzen Sie das betrügerische Geschick der Werbeveranstalter nicht, die über ausreichend Erfahrung verfügen, auch noch so vorsichtige Teilnehmer, um den Finger zu wickeln. Begeben Sie sich nicht in die Hände der mutmaßlichen Betrüger und lassen Sie die Finger von „Kaffeefahrten“, so können Sie böse Überraschungen in nachhinein vermeiden!

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen