Wissenschaftsstadt Darmstadt hat Kapazität der Goetheschule erweitert

Die Goetheschule im Johannesviertel ist auch im Schuljahr 2018/19 weiter gewachsen. Aus knapp 320 Schülerinnen und Schülern Anfang 2017 sind mit Beginn des Schuljahrs 2018/19 gut 370 geworden. Der 2. Jahrgang in Folge startet 4-zügig. Weil der Platz für die Schüler nicht mehr ausreichte, haben sich Stadt und Schulkollegium dazu entschieden, freie Flächen des städtischen Schulamtes in der nahegelegenen Kyritzschule zu nutzen und dazu ein Konzept erarbeitet. Zum neuen Schuljahr sind nun die Klassen des Jahrgangs 4 in die Kyritzschule umgezogen.

Bürgermeister Rafael Reißer: „Ich freue mich, dass wir in der Frage der Kapazität an der Goetheschule eine gute Lösung für alle Beteiligten finden konnten. Zwischen unserem Angebot der Flächen Ende 2017 und dem Beginn des Schuljahres, liegt eine arbeitsreiche Zeit für alle Beteiligten, in der viele Problemfelder zum Wohle der Schülerinnen und Schüler gelöst werden konnten. Auch konnten die verschiedenen Bedarfe der unterschiedlichen Nutzer der Kyritzschule befriedigend auf einander abgestimmt werden. Dabei ist mir wichtig zu betonen, dass für das Kollegium der Goetheschule jederzeit ein pädagogisch sinnvolles und vertretbares Umsetzen dieser Lösung im Vordergrund stand. Mein Dank geht daher an alle Beteiligten für die gute, schnelle und konstruktive Zusammenarbeit.“

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt